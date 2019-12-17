RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

15:52
Киев остановился в огромных пробках из-за митингов у Рады: как проехать
15:41
​Идея для подарка: IQOS снизил цену к Новому году
14:26
Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео
14:24
Проснутся все медведи и сурки: синоптик поразила украинцев прогнозом
14:04
Обокрали ВСУ на миллионы: в Киеве топ-чиновников уличили в наглой "схеме", фото
13:57
Больше половины украинцев категорически против легализации азартных игр - КМИС
13:48
Культовый фильм по роману Стивена Кинга переснимут 36 лет спустя
13:31
Разбил голову и сбежал: в Киеве мужчина зверски поиздевался над вахтершей, видео
12:56
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в университете
12:42
Под Киевом неадекват устроил хаотическую стрельбу на улице: появились подробности и фото
12:19
Скандал с Netflix: 1,8 млн человек подписали петицию с требованием удалить комедию об Иисусе
11:40
На митинге под Радой начались столкновения: первые подробности и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Родом из России: появилось громкое заявление об организаторе покушения на Соболева в Киеве

вторник, 17 декабря 2019, 14:52
переглянути новину українською

Прокуратура Киева подозревает 25-летнего уроженца России в организации нападения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

В ходе встречи, которая состоялась в одном из киевских ТРЦ, мужчина предложил исполнителю совершить убийство за 40 тысяч долларов США.

Прокуратура сообщает, что организатор предоставил снайперу информацию о Соболеве: "образ его жизни, адреса проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудие убийства".

Инструкции организатор посылал исполнителю в Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Напомним, подробнее о нападении читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Укусы "москитов": какой флот Украина готовит для обороны своих берегов

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Зеленский победит Коломойского и других олигархов только в одном случае - немецкий эксперт

Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: