Родом из России: появилось громкое заявление об организаторе покушения на Соболева в Киеве

Прокуратура Киева подозревает 25-летнего уроженца России в организации нападения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

В ходе встречи, которая состоялась в одном из киевских ТРЦ, мужчина предложил исполнителю совершить убийство за 40 тысяч долларов США.

Прокуратура сообщает, что организатор предоставил снайперу информацию о Соболеве: "образ его жизни, адреса проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудие убийства".

Инструкции организатор посылал исполнителю в Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

Напомним, подробнее о нападении читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.