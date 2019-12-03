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Расстрел авто Соболева в центре Киева: появилось фото второго подозреваемого

вторник, 03 декабря 2019, 00:01
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Бывший депутат Игорь Мосийчук показал фото второго подозреваемого, участвовавшего в расстреле автомобиля депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его 3-летний сын Александр.

Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Это - Евгений Семенов. Второй подозреваемый в покушении на Вячеслава Соболева и убийстве его сына Александра. Он родился в Одесской области, учился в Одесском мореходном училище. В 2017-м стал добровольцем УДА", - написал он.

Напомним, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но тяжелые ранения получил именно трехлетний ребенок. Вскоре выяснилось, что за рулем авто находился депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Вячеслав Соболев. Погибший ребенок - это его трехлетний сын Александр.

Детальнее о том, кто мог совершить нападение, читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.

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