Зеленский отреагировал на кровавый разгон митинга возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал митинги 17 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве, которые обернулись жестким противостоянием с полицией. У здания парламента люди собрались по разным причинам, в том числе против принятия закона о продаже земли.

Свое мнение по поводу происшедших событий глава государства обнародовал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам президента, причиной столкновений стало то, что на митинге звучали политические лозунги.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал Зеленский.

Президент призвал участников акций протеста "научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе".

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинским. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - завершил свой комментарий глава государства.

Как сообщал "Апостроф", мирная акция протеста против попыток продать сельскохозяйственную землю, которую организовал Национальный штаб защиты родной земли, продолжится под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря.