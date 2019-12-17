RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

21:51
Смерть превращают в шоу: опубликовано тюремное письмо Кузьменко матери Шеремета
21:27
США сделали важный шаг к введению санкций против "Северного потока-2"
21:16
Часть космоса стала "украинской": опубликован полный список по странам мира
20:55
Не пускают в нижнем белье: в сети шутят над фото новой "зрады" в метро Киева
20:38
Под Киевом поймали любителя оружия, который открыл огонь по полиции: фото и видео
20:23
В Лондоне жестоко убили 28-летнего украинца: опубликованы фото и детали трагедии
20:00
Киевлянам с января добавят в коммуналку новый тариф: сколько и кому платить
19:35
В Киеве попрошайка в рясе послал матом и напал на женщину: видео со "звездой сети"
18:59
"Устал" почти до Рождества: на мосту Патона в Киеве произошло серьезное ЧП
18:37
Знаменитый генерал ВСУ вышел на свободу: видео и первое заявление
18:19
В Китае нашли уникальный скелет карлика, который жил в доисторические времена: фото
17:56
Отец Зеленского разразился оскорблениями в адрес противников президента
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский отреагировал на кровавый разгон митинга возле Рады

вторник, 17 декабря 2019, 20:34
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал митинги 17 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве, которые обернулись жестким противостоянием с полицией. У здания парламента люди собрались по разным причинам, в том числе против принятия закона о продаже земли.

Свое мнение по поводу происшедших событий глава государства обнародовал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам президента, причиной столкновений стало то, что на митинге звучали политические лозунги.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал Зеленский.

Президент призвал участников акций протеста "научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе".

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинским. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - завершил свой комментарий глава государства.

Как сообщал "Апостроф", мирная акция протеста против попыток продать сельскохозяйственную землю, которую организовал Национальный штаб защиты родной земли, продолжится под стенами Верховной Рады в среду, 18 декабря.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Драка за землю: кто победит в парламентской битве за украинские черноземы

Укусы "москитов": какой флот Украина готовит для обороны своих берегов

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Зеленский победит Коломойского и других олигархов только в одном случае - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: