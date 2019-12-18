Займутся налогами и снятием неприкосновенности: онлайн трансляция заседания Рады

На пленарном заседании 18 декабря Верховная Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроект о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении депутатов парламента с генеральным прокурором, а также законопроект об управлении в сфере налоговой и таможенной политики.

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09:52 "Слуги народа" заблокировали трибуну Рады, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. В сети также появились фото.

Во время заседания депутаты планируют рассмотреть законопроект относительно акцизного налога, о региональном заказе в вузах и об отсрочке штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации (2-е чтение).

Также сегодня Рада может проголосовать за ратификацию соглашения с Нидерландами о продлении сотрудничества в расследовании крушения самолета MH17, с Германией о создании местных бюро GIZ GmbH, а также с Европейским инвестбанком о финансировании украинских проектов.

Напомним, что 17 декабря было отменено вечернее заседание, где народные депутаты собирались приступить к обсуждению правок к законопроекту об открытии рынка земли.