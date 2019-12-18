RU  UA  EN

среда, 18 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 декабря

07:40
Нацбанк обновил курс валют на 18 декабря: свежие данные
06:44
Сколько украинцев получат максимальные прибавки к пенсиям: озвучены точные цифры

17 декабря

18:18
Почему гривна крепчает, а цены не падают: украинцы бурно обсуждают пояснение министра экономики
13:58
Экономический урон, как от войны с РФ: эксперт оценил потери из-за ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа
13:18
Когда Украина откажется от сотрудничества с МВФ: названы сроки
10:29
Вырастет не только минималка: какие налоги придется платить украинцам в 2020 году
08:44
Гривна бьет рекорды: НБУ обновил курс валют 17 декабря
07:46
Названы условия, при которых МВФ продолжит работать с Украиной

16 декабря

14:43
Украинским предпринимателям готовят "сюрприз" с налогами: сколько придется платить
14:25
Получат доступ к "Украинской бирже" через "Tradernet": "Фридом Финанс Украина" запустила новый сервис для клиентов
13:27
Доллар пробивает "дно": что происходит с курсом валют в обменниках Киева, фото
10:10
Если не хватает стажа для пенсии: появилось детальное разъяснение, что делать
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Займутся налогами и снятием неприкосновенности: онлайн трансляция заседания Рады

среда, 18 декабря 2019, 09:31
переглянути новину українською

На пленарном заседании 18 декабря Верховная Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроект о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении депутатов парламента с генеральным прокурором, а также законопроект об управлении в сфере налоговой и таможенной политики.

Следите за событиями в украинском парламенте в онлайн-трансляции "Апострофа".

09:52 "Слуги народа" заблокировали трибуну Рады, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. В сети также появились фото.

Во время заседания депутаты планируют рассмотреть законопроект относительно акцизного налога, о региональном заказе в вузах и об отсрочке штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации (2-е чтение).

Также сегодня Рада может проголосовать за ратификацию соглашения с Нидерландами о продлении сотрудничества в расследовании крушения самолета MH17, с Германией о создании местных бюро GIZ GmbH, а также с Европейским инвестбанком о финансировании украинских проектов.

Напомним, что 17 декабря было отменено вечернее заседание, где народные депутаты собирались приступить к обсуждению правок к законопроекту об открытии рынка земли.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Их повесят на вилах: как "Слуги народа" родную землю раздавали

​Драка за землю: кто победит в парламентской битве за украинские черноземы

Укусы "москитов": какой флот Украина готовит для обороны своих берегов

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: