RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

00:11
На куски буду резать: Кива ввязался в массовую потасовку в Раде, видео
00:10
В Киеве полиция поймала на горячем квартирных воров: фото и видео "героев"

18 декабря

23:59
Опасный план Кремля: главари ЛНР выдвинули наглые претензии о "границах"
23:58
Святой Николай на Донбассе: появилось яркое видео с передовой ВСУ
23:08
Как выглядит посадка самолета глазами пилота: в Украине сняли впечатляющее видео
22:39
Рада приняла революционный закон о ВУЗах: что нужно знать абитуриентам
22:10
Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета сделали важное заявление: фото
21:40
Фермер Ваня: в сети рассказали про главного героя фотожаб на стычки возле Рады
21:00
В Украину идут снегопады: народный синоптик назвал даты
20:37
Военные могут остаться без оружия: что не так с поданным в Раду "оборонным" законом
20:33
Арест Антоненко по делу Шеремета: полиция обнародовала новые аудио и видео
20:02
Во Львове зажгли главную новогоднюю елку: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Раде начались крики "позор" и толкотня: эксклюзивное видео битвы "слуг народа" за землю

среда, 18 декабря 2019, 23:27
переглянути новину українською

В Верховной Раде между депутатами на заседании земельного комитета сделалась толкотня.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на опубликованное в YouTube видео.

Депутаты должны обсуждать поправки в законе о рынке земли.

Вдруг некоторые из них встали со своих мест за столом и начали толкаться, кричать "Ганьба" и стучать бумагами по столу.

Напомним, что 18 декабря депутаты начали дополнительное обсуждение законопроекта. Но некоторые из них не могли получить правок. Известно, что "слугам народа" раздали таблицу с правками, где уже было решение об изменениях в земельный законопроекта.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на заседании комитета Верховной Рады, где рассматривали поправки по законопроекту об открытии рынка земли, произошел громкий скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Их повесят на вилах: как "Слуги народа" родную землю раздавали

​Драка за землю: кто победит в парламентской битве за украинские черноземы

Укусы "москитов": какой флот Украина готовит для обороны своих берегов

Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: