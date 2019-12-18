В Раде начались крики "позор" и толкотня: эксклюзивное видео битвы "слуг народа" за землю

В Верховной Раде между депутатами на заседании земельного комитета сделалась толкотня.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на опубликованное в YouTube видео.

Депутаты должны обсуждать поправки в законе о рынке земли.

Вдруг некоторые из них встали со своих мест за столом и начали толкаться, кричать "Ганьба" и стучать бумагами по столу.

Напомним, что 18 декабря депутаты начали дополнительное обсуждение законопроекта. Но некоторые из них не могли получить правок. Известно, что "слугам народа" раздали таблицу с правками, где уже было решение об изменениях в земельный законопроекта.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на заседании комитета Верховной Рады, где рассматривали поправки по законопроекту об открытии рынка земли, произошел громкий скандал.