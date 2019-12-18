Здесь совершается преступление: в стенах Рады продолжается битва "Слуги народа" за землю, эксклюзивное видео

Народным депутатам из фракции "Слуга народа" выдали новые правки в законопроект о рынке земли.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

В стенах Верховной Рады продолжается заседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, на котором рассматриваются поправки к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Отмечается однако, что другие депутаты не могли получить правок. Известно, что "слугам народа" раздали таблицу с правками, где уже было решение по изменениям в земельный законопроект.

"Тут происходит преступление. Я обращаюсь к вице-спикеру с официальным заявлением о фальсификации проведения комитета и прошу вас как вице-спикера прекратить этот абсурд, который сегодня ничего общего с заседанием не имеет", – заявила в ходе заседания глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, подробнее о борьбе вокруг законопроекта о рынке земли читайте в материале "Апострофа": Драка за землю: кто победит в парламентской битве за украинские черноземы.