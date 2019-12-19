Назначен новый посол Украины в США: что о нем известно

18 декабря бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко официально вступил в должность посла Украины в США, о чем говорится на сайте главы государства.

Так, в указе президента №911/2019 говорится: "Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США".

60-летний Ельченко является уроженцем Киева. Здесь он окончил факультет международных отношений и международного права КНУ им. Т. Шевченко.

После окончания учебы работал в МИД и сейчас считается одним из самых опытных украинских дипломатов. В свое время он работал представителем Украины в ООН, в Австрии и в России.

Первый опыт работы в ООН он получил в 1986 году, когда стал вторым секретарем украинского представительства в этой международной организации.

В 1997 году Ельченко назначили постоянным представителем Украины в ООН. На этой должности он был до лета 2001 года.

В начале 2000-х годов был заместителем министра иностранных дел Анатолия Зленко. а в 2003-2005 - первым замом министра Константина Грищенко.

Затем Ельченко пять лет работал послом Украины в Австрии, а с лета 2010 года и до конца 2015 года Ельченко занимал должность посла Украины в России.

В декабре 2015 года его назначили постпредом Украины в ООН.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Ельченко заявлял, что ООН отмечают наглое нарушение Женевских конвенций Россией из-за изменения демографии аннексированного Крыма.