"Воров в законе" в Украине ждет печальное будущее: Рада приняла жесткий закон

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2513, устанавливающий уголовную ответственность за участие в преступных сообществах, их "сходках" и за статус "вора в законе".

Заседание парламента транслировал канал "Рада".

Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступной организацией" 2 декабря внес в парламент как неотложный президент Владимир Зеленский.

Основным пунктом стало введение ответственности за понятие "вор в законе". В документе это значится так: лицо, которое придерживается свойственных преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, которые совершали уголовное правонарушение, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества.

Законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью – 255-1. По ней пребывание в статусе "вор в законе" наказывается лишением свободы от 7 до 10 лет. За создание и руководство преступным сообществом могут осудить на срок от 7 до 12 лет.

Еще одна новая статья 255-2 устанавливает ответственность за заказ преступления "вору в законе". Наказание за нее: от 3 до 10 лет, в зависимости от тяжести последствий.

Также законопроект вводит в Уголовный кодекс понятие "сходка". Она определена как "встреча представителей преступных сообществ с целью разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности". Участие в сходках наказывается лишением свободы от 3 до 6 лет.

По словам главы департамента стратегических расследований Нацполиции Андрея Рубеля, с начала года в Украине задержали 15 "воров в законе".

"Из них 10 находятся в пунктах содержания лиц без гражданства, для установления их полных анкетных данных. 90 процентов этих лиц – это граждане из постсоветского пространства: грузины, украинцы, россияне, армяне. Они приезжают сюда с одной целью – руководить организованными преступными группами", – сказал он.

Рубель отметил, что у правоохранителей сейчас нет законных оснований для задержания "авторитетов" и ранее призвал депутатов поддержать законопроект.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря.