"Слуги народа" масштабно отпраздновали новогодний корпоратив: видео и фото

Вечером в пятницу, 20 декабря, в Киеве члены президентской партии "Слуга народа" отпраздновали корпоратив в честь Нового года.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Праздновали нардепы и прочие гости вечера в КВЦ "Парковый". Пускали туда только по спискам.

Кроме депутатов на мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказывает один из депутатов партии

Также на мероприятие приехали премьер Алексей Гончарук и некоторые чиновники: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

По данным источников, присутствующих на корпоративе, гостей развлекает ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Специально для "слуг народа" актеры "95-го Квартала" записали видеообращение.

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - отметил один из депутатов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в партии "Слуга народа" заявили, что не будут тратить на новогодний корпоратив деньги спонсоров, а заплатят за вечернику сами.