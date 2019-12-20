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От 1000 гривен за бутылку водки: меню и цены на новогоднем корпоративе "Слуги народа"

пятница, 20 декабря 2019, 15:04
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В пятницу, 20 декабря, депутаты партии "Слуга народа" собираются на новогодний корпоратив, а в сети опубликовали цены в ресторане.

Об этом сообщают в Telegram-канале Pavlovsky news.

В КВЦ Парковый, ранее известна как вертолетная площадка Януковича, политики соберуться на грандиозное мероприятие. Отмечают, что также по данному объекту идут десятки уголовных дел.

"Говорят, охрана будет не допускать на мероприятие даже с телефонами. Я постараюсь для вас максимально широко осветить самую политическую вечеринку перед Новым годом. А пока есть время изучить меню, по которому будут заказывать "Слуги Народа", - говорится в сообщении.

Согласно с меню, салаты стоят в заведении от 100 грн до 350 грн. Горячие блюда - от 200 до 1850 грн. Также высокие цены на алкоголь: коктейли от 200 до 1500 грн, водка от 1000 до 3000 грн за бутылку, а виски от 1610 до 35000 грн за бутылку.

Как сообщал "Апостроф", депутаты от партии "Слуга народа" не будут тратить на новогодний корпоратив миллион гривен от спонсоров, а заплатят за вечеринку сами.

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