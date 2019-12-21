Европейцы обиделись на США из-за санкций против газопровода Путина

Европейский Союз упрекнул США, которые хотят ввести новые санкции в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на AFP.

"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - сказал представитель Еврокомиссии.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов. После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

"В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ждет от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - говорится в сообщении на сайте компании.

Как сообщал "Апостроф" ранее, недавно США расширили санкции против РФ. Министерство финансов США приняло решение о введении санкций против семи российских компаний и 16 лиц, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.