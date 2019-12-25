Тянуть дальше нет смысла: озвучен прогноз по судьбе изменений в Конституцию Украины

Изменения в Конституцию Украины, которые касаются процесса децентрализации, были инициированы командой президента Владимира Зеленского сразу по нескольким причинам.

Об этом "Апострофу" в интервью рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, законопроект Зеленского в значительной степени совпадает с проектом Петра Порошенко 2015 года, несмотря на то, что сейчас с его критикой выступают в том числе депутаты от "Европейской солидарности". При этом в законопроект Зеленского, в отличие от проекта Порошенко, нет нормы об особом статусе ОРДЛО.

"Потому что позиция Зеленского была такая: вместо особого статуса ОРДЛО - децентрализация для всех. Видимо, были надежды, что в Париже удастся добиться признания этой позиции, и тогда уже можно голосовать. Но в Париже эту тему почти не обсуждали, насколько я понимаю, а тянуть дальше уже нет смысла. И у Зеленского процесс конституционных изменений запустили, потому что, так или иначе, будут использовать этот законопроект как аргумент на переговорах и в Минске, и в "нормандском формате", – говорит Фесенко.

Другой мотив внести изменения в Конституцию – получить повод для досрочных местных выборов. Однако этот план по ряду причин уже был отложен.

"Во-первых, были у ряда игроков, в частности, у президентской команды, амбиции по Киеву - выйти на досрочные выборы в Киеве. Были еще амбиции по Харькову и Одессе. Но стало очевидно где-то уже в конце октября - начале ноября, что по Киеву все гораздо сложнее, и нет гарантии выиграть выборы. Плюс возник внутренний плюрализм, разные интересы, которые вступили в противоречие друг с другом. По Харькову и Одессе - нет конкурентоспособных кандидатов и есть риски, что те, на кого поставят, будут люди не Зеленского, а неких кланов местных, как в Одессе, например. И по срокам уже не выходило. Поэтому решили отложить эту затею. Появилась более прагматичная позиция – выборы состоятся уже в конце года", – отмечает политолог.

Кроме того, по мнению Фесенко, есть также третий мотив для децентрализационных изменений – выстраивание нового каркаса системы государственного управления.

"Поскольку процесс децентрализации запущен, эта реформа воспринимается положительно", – подчеркивает эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": После Нового года Кабмин "почистят", формат будет добровольным - Владимир Фесенко.