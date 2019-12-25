После Нового года Кабмин "почистят", формат будет добровольным - Владимир Фесенко

Президент Владимир Зеленский 13 декабря подал в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. При этом эксперты предостерегают, что изменение системы административно-территориального устройства и введение должности префектов может предоставить президенту практически неограниченную власть, не имеющую никакого отношения к децентрализации. О рисках этой реформы и чем она отличается от предложений Петра Порошенко, а также об эффективности работы правительства Гончарука и возможном новом премьере в интервью "Апострофу" рассказал политолог ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО.

- Владимир Зеленский внес в парламент изменения в Конституцию в части децентрализации. Оппозиция говорит о том, что это путь едва ли не к федерализации Украины. Также говорят и о том, что у нас будет очередная "зрада" от власти.

- Про "зраду "говорят все. Самое смешное, что с критикой законопроекта Зеленского выступают депутаты от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, хотя законопроект Зеленского в очень значительной степени совпадает с законопроектом Петра Порошенко 2015 года. Там есть некоторые отличия, но по полномочиям, например, префектов, и по целому ряду других позиций там много общего.

Есть принципиальное отличие. У Порошенко тоже была норма об особом статусе ОРДЛО. Тогда это также было компромиссом, но это категорически не воспринималось, и, как мы помним, привело к трагическим событиям под Верховной Радой. У Зеленского от этого вообще отказались.

В принципе, сам этот законопроект вызван несколькими причинами. Насколько я слышал, первая версия законопроекта появилась где-то в октябре, но решили из тактических соображений подождать до саммита лидеров "нормандского формата". Потому что позиция Зеленского была такая: вместо особого статуса ОРДЛО - децентрализация для всех. Видимо, были надежды, что в Париже удастся добиться признания этой позиции, и тогда уже можно голосовать.

Но в Париже эту тему почти не обсуждали, насколько я понимаю, а тянуть дальше уже нет смысла. И у Зеленского процесс конституционных изменений запустили, потому что, так или иначе, будут использовать этот законопроект как аргумент на переговорах и в Минске, и в "нормандском формате". Был еще один мотив: как можно быстрее провести конституционные изменения по децентрализации и использовать это как повод для досрочных местных выборов. План был такой – в первом чтении проголосовать осенью или в конце года…

- Отправить в Конституционный суд.

- Сначала в Конституционный суд, потом успеть на этой сессии проголосовать в первом чтении, а на следующей сессии, где-то конец февраля-март, проголосовать во втором чтении, выйти на досрочные местные выборы в мае или в июне. Но этот план уже отложен, он не работает.

- Почему, по-вашему мнению, этот план изменился?

- По нескольким причинам. Во-первых, были у ряда игроков, в частности, у президентской команды, амбиции по Киеву - выйти на досрочные выборы в Киеве. Были еще амбиции по Харькову и Одессе. Но стало очевидно где-то уже в конце октября - начале ноября, что по Киеву все гораздо сложнее, и нет гарантии выиграть выборы. Плюс возник внутренний плюрализм, разные интересы, которые вступили в противоречие друг с другом. По Харькову и Одессе - нет конкурентоспособных кандидатов и есть риски, что те, на кого поставят, будут люди не Зеленского, а неких кланов местных, как в Одессе, например. И по срокам уже не выходило. Поэтому решили отложить эту затею. Появилась более прагматичная позиция – выборы состоятся уже в конце года.

Владимир Фесенко: "По Киеву все гораздо сложнее, и нет гарантии выиграть выборы"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

И следующий мотив – мы видим, что у президента все-таки стараются выстраивать некий новый каркас системы госуправления. Поскольку процесс децентрализации запущен, эта реформа воспринимается положительно.

- Я правильно вас понимаю, это вертикаль Зеленского сейчас?

- Параллельно реализуется административная модель децентрализации, то есть вместо института местных государственных администраций создаются исполкомы местных советов. Это административная децентрализация. Но эксперты в 2015 году и позже говорили, что есть риски, особенно после событий 2014 года, что если децентрализация будет бесконтрольной, неуравновешенной, то мы можем получить эффект расползания страны или, как еще говорят, феодализации страны - появления разных местных вотчин, а влияние центра резко снизится. С точки зрения интересов национальной безопасности, это очень рискованно. Поэтому нужен предохранитель. И вот таким предохранителем является институт префектов.

Но поскольку у Зеленского де-факто выстраивается система президентского правления, то, конечно же, эту вертикаль они подчиняют президенту. К тому жетут есть очень сильный аргумент. Главная функция префектов – это контроль за соблюдением Конституции на местах. А кто у нас гарант Конституции? Президент.

- Прошло 100 дней работы правительства. Каково политическое будущие Кабинета министров Алексея Гончарука?

- Вот, кто приходит в правительство? Это уже состоявшиеся менеджеры, не всегда, но часто, и которые, как правило, получали немалую зарплату. И тут они приходят - зарплата относительно низкая, гораздо ниже, чем они раньше получали. Я даже сам слышал от некоторых министров, мол, я "поволонтерю" год, потому что дальше - какой мне смысл? У меня семья, мои близкие привыкли отдыхать за рубежом и так далее. Они привыкли к определенному уровню жизни, то есть материального стимула не было. Проблему пытались решить и ранее, но так и не решили. Я думаю, что этим надо заниматься, иначе мы сильных управленцев в исполнительную власть не привлечем.

Что касается будущего правительства и отдельных министров. Очевидно, что не все министры пройдут испытание на эффективность. Вот Зеленский говорил, что примерно до Нового года он дает им возможность поработать, а потом будет оценивать их работу. Я думаю, что в январе, после новогодних праздников начнется аудит работы отдельных министерств. Мало кто знает, но поскольку сейчас современный менеджмент, каждый министр еще заранее сформулировал КРI - критерии, индикаторы оценки своей работы. Но эти индикаторы есть и в Офисе президента. Вот, они и будут оценивать, как поработал тот или иной министр.

Думаю, что часть министров - в зоне риска, и могут, скорее всего, самостоятельно уйти. Кого-то могут уволить, но, скорее всего, процесс будет идти в формате добровольной отставки. Такое возможно. Пока, думаю, это будут единичные случаи. Сам Гончарук - тоже в зоне риска, но не сразу.

Вот, кстати, последние события - участие в переговорах в Париже министра внутренних дел Авакова, потом его знаменитая пресс-конференция по делу Шеремета - сразу же дали толчок слухам о том, что у Авакова есть амбиции на премьерство. То есть он не просто решает вопрос о том, чтобы остаться на своем посту, потому что было много слухов, что он работает только полгода, а потом его заменят. Теперь уже появились слухи о том, что его статус может повыситься до премьер-министра. Правда, это воспринимают неоднозначно. Но для Гончарука это еще один индикатор того, что его позиции не очень сильны, и если ему не удастся эффективно выполнять установки президента по привлечению инвестиций, по ускорению роста экономики, по земельной реформе, то тогда риски его отставки достаточно велики.

Владимир Фесенко: "У Авакова есть амбиции на премьерство"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Хотя по Конституции, парламент не может до конца августа это правительство уволить, поскольку утвердил программу правительства. Однако всегда возможен вариант добровольной отставки. Поэтому вот этот сценарий - сначала частичной ротации в составе правительства, а потом, может быть, даже замена премьер-министра, - я думаю, вполне вероятен.

Кстати, отмечу еще один важный момент об Авакове. Я думаю, что ему должность премьера далеко не гарантирована, но он ставки повышает. В чем тут проблема с Гончаруком, с правительством? Пришли молодые ребята, неопытные, и определенные слабости в работе этого правительства естественны. Аваков - один из двух министров, который имел опыт работы, причем политический опыт у него уже огромный, а в правительстве он работает с 2014 года.

- Пережил уже двух премьер-министров.

- Да. Может пережить и третьего, в политическом смысле. Но поскольку все помнят, что во времена Порошенко Аваков был другим параллельным центром власти, я думаю, что в команде Зеленского этого никто не хочет, тем более, они выстраивают президентскую вертикаль. Вот именно слишком большая склонность Авакова к тому, чтобы быть параллельным центром власти, самодостаточной фигурой во власти - это будет существенно снижать его шансы на премьерство. Потому что может быть риск запрограммированного конфликта, вот как в свое время про Саакашвили говорили.

Говорили, что пост главы Одесской ОГА Саакашвили, который был президентом Грузии, явно рассматривает как временный, он хочет большего, и неизбежен конфликт с Порошенко как президентом. Так и произошло: возник сначала конфликт с премьером Яценюком, а потом и с самим Порошенко. Здесь может быть похожая история. Сейчас Аваков - союзник для Зеленского, одна из его опор, но если он станет премьер-министром, то он вольно-невольно начнет перетягивать управленческое одеяло на себя, а это создаст противоречие с президентской командой, с самим президентом. Поэтому здесь есть риски и поэтому я немножко скептично отношусь к его шансам на премьерство.