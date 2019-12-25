После Нового года Кабмин "почистят", формат будет добровольным - Владимир Фесенко
Политолог о концентрации власти в руках Зеленского и будущем правительствасреда, 25 декабря 2019, 10:02
Президент Владимир Зеленский 13 декабря подал в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. При этом эксперты предостерегают, что изменение системы административно-территориального устройства и введение должности префектов может предоставить президенту практически неограниченную власть, не имеющую никакого отношения к децентрализации. О рисках этой реформы и чем она отличается от предложений Петра Порошенко, а также об эффективности работы правительства Гончарука и возможном новом премьере в интервью "Апострофу" рассказал политолог ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО.
- Владимир Зеленский внес в парламент изменения в Конституцию в части децентрализации. Оппозиция говорит о том, что это путь едва ли не к федерализации Украины. Также говорят и о том, что у нас будет очередная "зрада" от власти.
- Про "зраду "говорят все. Самое смешное, что с критикой законопроекта Зеленского выступают депутаты от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, хотя законопроект Зеленского в очень значительной степени совпадает с законопроектом Петра Порошенко 2015 года. Там есть некоторые отличия, но по полномочиям, например, префектов, и по целому ряду других позиций там много общего.
Есть принципиальное отличие. У Порошенко тоже была норма об особом статусе ОРДЛО. Тогда это также было компромиссом, но это категорически не воспринималось, и, как мы помним, привело к трагическим событиям под Верховной Радой. У Зеленского от этого вообще отказались.
В принципе, сам этот законопроект вызван несколькими причинами. Насколько я слышал, первая версия законопроекта появилась где-то в октябре, но решили из тактических соображений подождать до саммита лидеров "нормандского формата". Потому что позиция Зеленского была такая: вместо особого статуса ОРДЛО - децентрализация для всех. Видимо, были надежды, что в Париже удастся добиться признания этой позиции, и тогда уже можно голосовать.
Но в Париже эту тему почти не обсуждали, насколько я понимаю, а тянуть дальше уже нет смысла. И у Зеленского процесс конституционных изменений запустили, потому что, так или иначе, будут использовать этот законопроект как аргумент на переговорах и в Минске, и в "нормандском формате". Был еще один мотив: как можно быстрее провести конституционные изменения по децентрализации и использовать это как повод для досрочных местных выборов. План был такой – в первом чтении проголосовать осенью или в конце года…
- Отправить в Конституционный суд.
- Сначала в Конституционный суд, потом успеть на этой сессии проголосовать в первом чтении, а на следующей сессии, где-то конец февраля-март, проголосовать во втором чтении, выйти на досрочные местные выборы в мае или в июне. Но этот план уже отложен, он не работает.
- Почему, по-вашему мнению, этот план изменился?
- По нескольким причинам. Во-первых, были у ряда игроков, в частности, у президентской команды, амбиции по Киеву - выйти на досрочные выборы в Киеве. Были еще амбиции по Харькову и Одессе. Но стало очевидно где-то уже в конце октября - начале ноября, что по Киеву все гораздо сложнее, и нет гарантии выиграть выборы. Плюс возник внутренний плюрализм, разные интересы, которые вступили в противоречие друг с другом. По Харькову и Одессе - нет конкурентоспособных кандидатов и есть риски, что те, на кого поставят, будут люди не Зеленского, а неких кланов местных, как в Одессе, например. И по срокам уже не выходило. Поэтому решили отложить эту затею. Появилась более прагматичная позиция – выборы состоятся уже в конце года.
Владимир Фесенко: "По Киеву все гораздо сложнее, и нет гарантии выиграть выборы"
И следующий мотив – мы видим, что у президента все-таки стараются выстраивать некий новый каркас системы госуправления. Поскольку процесс децентрализации запущен, эта реформа воспринимается положительно.
- Я правильно вас понимаю, это вертикаль Зеленского сейчас?
- Параллельно реализуется административная модель децентрализации, то есть вместо института местных государственных администраций создаются исполкомы местных советов. Это административная децентрализация. Но эксперты в 2015 году и позже говорили, что есть риски, особенно после событий 2014 года, что если децентрализация будет бесконтрольной, неуравновешенной, то мы можем получить эффект расползания страны или, как еще говорят, феодализации страны - появления разных местных вотчин, а влияние центра резко снизится. С точки зрения интересов национальной безопасности, это очень рискованно. Поэтому нужен предохранитель. И вот таким предохранителем является институт префектов.
Но поскольку у Зеленского де-факто выстраивается система президентского правления, то, конечно же, эту вертикаль они подчиняют президенту. К тому жетут есть очень сильный аргумент. Главная функция префектов – это контроль за соблюдением Конституции на местах. А кто у нас гарант Конституции? Президент.
- Прошло 100 дней работы правительства. Каково политическое будущие Кабинета министров Алексея Гончарука?
- Вот, кто приходит в правительство? Это уже состоявшиеся менеджеры, не всегда, но часто, и которые, как правило, получали немалую зарплату. И тут они приходят - зарплата относительно низкая, гораздо ниже, чем они раньше получали. Я даже сам слышал от некоторых министров, мол, я "поволонтерю" год, потому что дальше - какой мне смысл? У меня семья, мои близкие привыкли отдыхать за рубежом и так далее. Они привыкли к определенному уровню жизни, то есть материального стимула не было. Проблему пытались решить и ранее, но так и не решили. Я думаю, что этим надо заниматься, иначе мы сильных управленцев в исполнительную власть не привлечем.
Что касается будущего правительства и отдельных министров. Очевидно, что не все министры пройдут испытание на эффективность. Вот Зеленский говорил, что примерно до Нового года он дает им возможность поработать, а потом будет оценивать их работу. Я думаю, что в январе, после новогодних праздников начнется аудит работы отдельных министерств. Мало кто знает, но поскольку сейчас современный менеджмент, каждый министр еще заранее сформулировал КРI - критерии, индикаторы оценки своей работы. Но эти индикаторы есть и в Офисе президента. Вот, они и будут оценивать, как поработал тот или иной министр.
Думаю, что часть министров - в зоне риска, и могут, скорее всего, самостоятельно уйти. Кого-то могут уволить, но, скорее всего, процесс будет идти в формате добровольной отставки. Такое возможно. Пока, думаю, это будут единичные случаи. Сам Гончарук - тоже в зоне риска, но не сразу.
Вот, кстати, последние события - участие в переговорах в Париже министра внутренних дел Авакова, потом его знаменитая пресс-конференция по делу Шеремета - сразу же дали толчок слухам о том, что у Авакова есть амбиции на премьерство. То есть он не просто решает вопрос о том, чтобы остаться на своем посту, потому что было много слухов, что он работает только полгода, а потом его заменят. Теперь уже появились слухи о том, что его статус может повыситься до премьер-министра. Правда, это воспринимают неоднозначно. Но для Гончарука это еще один индикатор того, что его позиции не очень сильны, и если ему не удастся эффективно выполнять установки президента по привлечению инвестиций, по ускорению роста экономики, по земельной реформе, то тогда риски его отставки достаточно велики.
Владимир Фесенко: "У Авакова есть амбиции на премьерство"
Хотя по Конституции, парламент не может до конца августа это правительство уволить, поскольку утвердил программу правительства. Однако всегда возможен вариант добровольной отставки. Поэтому вот этот сценарий - сначала частичной ротации в составе правительства, а потом, может быть, даже замена премьер-министра, - я думаю, вполне вероятен.
Кстати, отмечу еще один важный момент об Авакове. Я думаю, что ему должность премьера далеко не гарантирована, но он ставки повышает. В чем тут проблема с Гончаруком, с правительством? Пришли молодые ребята, неопытные, и определенные слабости в работе этого правительства естественны. Аваков - один из двух министров, который имел опыт работы, причем политический опыт у него уже огромный, а в правительстве он работает с 2014 года.
- Пережил уже двух премьер-министров.
- Да. Может пережить и третьего, в политическом смысле. Но поскольку все помнят, что во времена Порошенко Аваков был другим параллельным центром власти, я думаю, что в команде Зеленского этого никто не хочет, тем более, они выстраивают президентскую вертикаль. Вот именно слишком большая склонность Авакова к тому, чтобы быть параллельным центром власти, самодостаточной фигурой во власти - это будет существенно снижать его шансы на премьерство. Потому что может быть риск запрограммированного конфликта, вот как в свое время про Саакашвили говорили.
Говорили, что пост главы Одесской ОГА Саакашвили, который был президентом Грузии, явно рассматривает как временный, он хочет большего, и неизбежен конфликт с Порошенко как президентом. Так и произошло: возник сначала конфликт с премьером Яценюком, а потом и с самим Порошенко. Здесь может быть похожая история. Сейчас Аваков - союзник для Зеленского, одна из его опор, но если он станет премьер-министром, то он вольно-невольно начнет перетягивать управленческое одеяло на себя, а это создаст противоречие с президентской командой, с самим президентом. Поэтому здесь есть риски и поэтому я немножко скептично отношусь к его шансам на премьерство.