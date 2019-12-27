Россия заплатила Украине три миллиарда долларов

Россия выплатила Украине три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках многолетней тяжбы Нафтогаза и Газпрома.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям", - написал он.

Отметим, то по данным "Нафтогаз", "Газпром" перечислил Украине в общей сложности пять миллиардов долларов.

Напомним, выплата задолженности являлась частью договоренностей, достигнутых Россией и Украиной 21 декабря. Москва и Киев на встрече за закрытыми дверьми в Беларуси подписали протокол договоренностей о дальнейшем транзите газа через Украину. Сделка была заключена сроком на пять лет.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина получила победу над Россией в судебном противостоянии НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома".