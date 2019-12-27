Вышли из СИЗО: появились новые подробности о подготовке "новогоднего" обмен пленных

В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, которые вероятно могут стать участниками будущего обмена пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Думская.

"Утром (27 декабря, - прим. ред.) Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек", - пишет издание.

Также уточняется, то этих 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская сторона вычеркнула из списков на обмен удерживаемыми лицами с Россией трех бывших бойцов "Беркута", которые являются обвиняемыми по делам Майдана.