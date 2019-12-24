Обмен пленными: появилось важное заявление о судьбе экс-беркутовцев

Украинская сторона вычеркнула из списков на обмен удерживаемыми лицами с Россией трех бывших бойцов "Беркута", которые являются обвиняемыми по делам Майдана.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин у себя в Facebook.

Он указал, что все трое бывших беркутовцев, которых вычеркнули из списков, находятся в СИЗО. По словам адвоката, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

При этом Рыбин призвал украинскую власть выполнить договоренности с Россией "в том формате, в котором они были достигнуты", то есть обменять обвиняемых.

Следует отметить, что официальных подтверждений указанной информации от представителей украинского руководства пока нет. В данный момент списки еще находятся в процессе согласования.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд отпустил под домашний арест бывшего сотрудника спецподразделения МВД "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов во время Майдана 20 февраля 2014 года.

До этого на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались возможности включить в списки на обмен с Россией экс-сотрудников "Беркута", которые обвиняются в расстрелах на Майдане и находятся в украинских СИЗО.