Экс-беркутовцев, убивавших людей на Майдане, включили в список на обмен: опубликован документ

Сотрудники прокуратуры подтвердили, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах во время Майдана 2014 года, находятся в списках на обмен пленными.

Соответствующий документ опубликовало издание "24tv.ua".

Прокуроры просят изменить меру пресечения бывшим беркутовцам, потому что те находятся в списках на обмен.

28 декабря апелляционный суд проводит заседание, на котором должны рассмотреть жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Защита обвиняемых просит освободить троих подозреваемых из-под стражи. А защита еще для двух фигурантов этого дела — экс-беркутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит отменить им меру пресечения.

Как ранее сообщал "Апостроф", виновным в теракте у Дворце Спорта во время "Марша достоинства" 22 февраля 2015 года в Харькове вынесли приговор и отпустили из-под стражи.