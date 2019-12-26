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Готовится громкое решение: появились резонансные данные о суде над экс-беркутовцами

четверг, 26 декабря 2019, 12:01
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26 декабря суд может освободить из-под стражи беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане, для обмена пленными с РФ и боевиками.

Об этом сообщает журналистка Ольга Кадетская на своей странице в Facebook.

По инсайдерской информации, беркутовцы, которые обвиняются в расстреле на Институтской, есть в списках на обмен. Отмечают, что попытка изменения меры пресечения для них провалилась в Святошинском суде.

Известно, что 26 декабря планируется экстренное рассмотрение в Апелляционном суде, где решение об освобождении может быть пересмотрено.

"Дело беркутовцев сейчас рассматривает суд и легального юридического способа выезда за границу у них нет, кроме как полного снятия всех мер с каждого обвиняемого. В противном случае те, кто будет способствовать их перемещений за границу, по сути, будут пособниками побега подсудимых", - написала журналистка.

Как ранее сообщал "Апостроф", Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

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