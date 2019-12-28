Суд принял решение по бывшим беркутовцам, которых собираются обменять: видео из зала суда

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Об этом сообщает "Hromadske" из зала суда.

Решение объявила судья Маргарита Васильева после выхода коллегии судей из совещательной комнаты.

Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство, а двум другим, Сергею Тамтуре и Александру Маринченко - с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Присутствующие начали кричать: "Позор", "Убийцы".

По словам активиста Романа Синицына, под судом возникла драка.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Лукьяновским СИЗО в Киеве собираются активисты, которые хотят помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена.