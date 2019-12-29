Мы забирали наших героев: Зеленский оправдался за выдачу беркутовцев России

Передача боевикам бывших беркутовцев, которых обвиняют в убийствах на Майдане, было главным условием проведения масштабного обмена, который прошел на КПВВ "Майорское" в воскресенье, 29 декабря.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, встречая в аэропорту "Борисполь" освобожденных украинцев.

"По поводу беркутовцев. Да, это условие "всех на всех", условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это сложное было решение, решение политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные и журналисты все герои, и для нас приоритет - вернуть наших людей", - сказал он.

По его словам, если бы они остались в Украине, "мы бы не получили наших разведчиков, ребят, которые были в Дебальцево".

"Если бы у меня было еще 100 беркутовцев и мне бы предложили вернуть одного разведчика, я бы отдал 100 беркутовцев и вернул живого разведчика", - уточнил президент.

Также Зеленский рассказал, что всего в рамках обмена был освобожден 81 украинец, причем из самолета в Киеве вышли 76 человек, остальные остались на территории ОРДЛО.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась онлайн видеотрансляция встречи освобожденных украинцев в аэропорту "Борисполь" в Киеве в воскресенье, 29 декабря.