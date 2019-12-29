Обмен пленными: онлайн трансляция встречи освобожденных украинцев в аэропорту Киева

В эти самые минуты в аэропорту "Борисполь" происходит встреча украинцев, освобожденных во время масштабного обмена с боевиками под Горловкой, который ранее произошел в воскресенье, 29 декабря.

Офис президента в Facebook проводит онлайн видеотрансляцию события.

На кадрах видно, как борт с украинцами приземлился в аэропорту. Самолет встречают президент Украины Владимир Зеленский, родные политзаключенных и журналисты.

Как сообщалось, ранее был опубликован полный список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР в воскресенье, 29 декабря. В общей сложности в Украину вернулись 76 человек.

Также сеть взбудоражил отказ десятков людей от возвращения к боевикам на Донбассе.

Кроме того, стало известно, что в рамках обмена Украина передала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе.

Подробнее о главных подробностях этого обмена, читайте в материале "Апострофа": Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных.