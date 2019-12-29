Слезы, объятия и радость: эксклюзивные фото встречи освобожденных украинцев в "Борисполе"

Вечером в воскресенье, 29 декабря, в аэропорту "Борисполь" произошла встреча освобожденных украинцев во время масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой. Без слез радости и крепких объятий не обошлось.

Корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров запечатлел поистине искренние эмоции встречи вернувшихся из плена украинцев.

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Напомним, Украина вернула из плена 76 человек, притом, что в списках числился 81 украинец. Остальные остались на территории ОРДЛО. В свою очередь, украинская сторона передала боевикам 123 человека. Интересно, что 22 пленных отказались переходить на территорию оккупированного Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован полный список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР в воскресенье, 29 декабря.