Обмен пленными: появилась важная новость о судьбе экс-беркутовцев

Обвиняемые в расстреле участников Революции Достоинства экс-беркутовцы Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин покинули Лукьяновское СИЗО, вероятно, для участия в обмене пленными, который происходит на КПВВ Майорское в Донецкой области.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

В комментарии на радио адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев заявил, что пока точно не знает, повезли ли его подзащитных на место обмена в Донецкую область.

"Их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью",- сказал Варфоломеев.

Ранее Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", среди которых Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськин, которые находились в СИЗО.

Как сообщал "Апостроф", группа активистов утром 29 декабря блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.