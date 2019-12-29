Украина передала боевикам ДНР известного наемника: резонансные детали

В рамках масштабного обмена пленных, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой, Украина передала бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщает Громадське.

Напомним, 25 января 2017 года Рафаэль Лусварги был осужден постановлением Печерского районного суда. По его решению, бразильский наемник получил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Тогда Лусварги признал свою вину.

Впоследствии Апелляционный суд отменил приговор из-за процедурных нарушений. Бразилец сначала содержался под стражей, но затем ему изменили меру пресечения, и он оказался на свободе, где жил в одном из киевских монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата и планировал стать монахом. Прокурор по делу боевика пояснил, что Лусварги выпустили из СИЗО, потому что его планировали обменять с военнопленными "ДНР" и "ЛНР".

Однако обмен так и не состоялся, а вместе с тем бразилец не вернулся обратно за решетку.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинка Елена Сорокина поразила смелым поступком во время обмена пленными на Донбассе в воскресенье, 29 декабря.