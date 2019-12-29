Украинка поразила смелым поступком во время обмена пленными на Донбассе: фото

Во время большого обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, заложница боевиков ЛНР Елена Сорокина вышла из автобуса в куртке с надписью "Моя держава Україна".

Фото смелого поступка женщины, которую сопровождали боевики, опубликовано в соцсетях.

Жительницу Первомайска Елену Сорокину, которая была владелицей зоомагазина "Любимый", похитили осенью 2018 года.Ей было предъявлено обвинение в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами". Сначала женщину отправили "на подвал", а после этого - в тюрьму.

Длительное время Елену не удавалось разыскать ее друзьям. Только благодаря миссии ООН было установлено, что она находится в застенках оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов считает, что после завершения обмена пленными власть Украины для дальнейшего освобождения своих заложников в России будет вынуждена торговать интересами своей страны.