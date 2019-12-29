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Знают, что их ждет: сеть взбудоражил отказ десятков людей от возвращения к боевикам на Донбассе

воскресенье, 29 декабря 2019, 17:27
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Во время масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой, 22 пленных отказались переходить на территорию оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Украинская правда.

"22 человека отказались переходить к сепарам", - цитирует издание слова источника, приближенного к процессу обмена.

В то же время, по данным Интерфакс, представитель ОРЛО Ольга Кобцева заявила, что Луганск и Киев завершили первый этап "большого обмена".

"У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР)", - отметила она.

В сети бурно обсуждают отказ такого количества боевиков возвращаться на неподконтрольную Украине территорию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, то в рамках обмена Украина передала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе.

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