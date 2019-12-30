Главное, что люди дома: сеть взволновало заявление Зеленского об обмене пленными

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении экс-беркутовцев в рамках обмена пленными с боевиками так называемых ДНР и ЛНР вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Зеленский, встречая прибывших пленных украинцев в аэропорту "Борисполь", подчеркнул, что освобождение бывших сотрудников "Беркута", как и других подозреваемых и осужденных за тяжкие преступления, было условием обмена. По словам президента, на него пришлось пойти ради свободы украинских пленных.

"Если бы у меня было еще 100 беркутовцев и мне бы предложили вернуть одного разведчика, я бы отдал 100 беркутовцев и вернул живого разведчика", – заявил Зеленский.

В комментариях в социальных сетях многие пользователи одобрили заявление.

Как ранее сообщал "Апостроф", 29 декабря прошел обмен пленными между Украиной и боевиками так называемых ЛДНР. По данным СБУ, из плена удалось вернуть 76 человек, в том числе 12 военнослужащих и 64 гражданских.