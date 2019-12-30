Мороз и солнце: опубликованы яркие фото Карпат накануне Нового года

Украинские спасатели, которые несут службу на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский, опубликовали яркое фото со своего поста.

Соответствующий снимок размещен на странице спасателей в Facebook.

На фотографии можно увидеть заснеженную вершину и здание поисково-спасательного поста. При этом лучи восходящего солнца придают снегу красивый золотистый оттенок.

"По состоянию на 8:20 30.12.2019 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северный 3-4 метра в секунду, температура окружающей среды -11 градусов по Цельсию", – сообщили в комментарии к фото авторы поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", несмотря на не совсем новогоднюю погоду на большей части территории Украины, в сети показали фото настоящей зимней сказки - заснеженной Карпатской вершины.