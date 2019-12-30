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Мороз и солнце: опубликованы яркие фото Карпат накануне Нового года

понедельник, 30 декабря 2019, 10:53
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Украинские спасатели, которые несут службу на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский, опубликовали яркое фото со своего поста.

Соответствующий снимок размещен на странице спасателей в Facebook.

На фотографии можно увидеть заснеженную вершину и здание поисково-спасательного поста. При этом лучи восходящего солнца придают снегу красивый золотистый оттенок.

"По состоянию на 8:20 30.12.2019 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северный 3-4 метра в секунду, температура окружающей среды -11 градусов по Цельсию", – сообщили в комментарии к фото авторы поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", несмотря на не совсем новогоднюю погоду на большей части территории Украины, в сети показали фото настоящей зимней сказки - заснеженной Карпатской вершины.

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