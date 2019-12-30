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В этом уравнении нет Украины: политолог рассказал о главной опасности "традиции" обмена пленных с Россией

понедельник, 30 декабря 2019, 00:16
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Политолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, какие подводные камни может скрывать "традиция" обмена пленных между Украиной и Россией.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы присутствуем при создании феерического прецедента: украинских граждан меняют на номинально тех же украинских граждан (здесь еще раз вспомним об отсутствующем законе об антиукраинской деятельности и недополненную ст.25 Конституции Украины), чтобы реализовать геополитические и экономические интересы России. Нынешние действия просто выбрасывают из уравнения Украину: теперь Россия будет засылать в Украину произвольное количество шпионов, террористов, пропагандистов - совершенно не заботясь хотя бы про номинальное прикрытие. Ведь гарантированно будет возвращать их обратно в случае задержания - собственно через механизм "обмена", - пишет он.

По его словам, теперь единственное, о чем следует беспокоиться России это то, "чтобы всегда иметь под рукой достаточное количество пленных украинцев - для "фонда обмена" своих агентов". Также он описал алгоритм, по которому Россия теперь может действовать в своих интересах.

"Россия захватывает украинцев в плен, Россия засылает в Украину произвольное количество шпионов, террористов, подрывников, пропагандистов (ибо обмен же все равно "всех на всех"), Россия пускает на обмен предварительную порцию пленных, чтобы вернуть своих агентов и Россия сразу захватывает новую порцию украинцев в плен, чтобы "фонд обмена" не стоял пустой на всякий случай", - объясняет Голобуцкий.

Политолог отмечает, что "какой-то активной роли Украины этот алгоритм не предусматривает: мы же уже продемонстрировали, что вежливо и своевременно реализуем все необходимые Кремлю шаги".

Детальнее о предновогоднем обмене пленными и большой ошибке власти, читайте в материале "Апострофа": Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

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