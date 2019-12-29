Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Обмен пленными позволит России говорить о том, что Киев признал Крым российской территорией, поскольку арестованных ФСБшниками крымских татар не включили в списки обмена. К тому же, обмен между пленными, состоявшийся 29 декабря между Киевом и ОРДЛО, выводит Россию на уровень миротворца, который не имеет отношения к якобы "внутреннему" конфликту. На самом деле Россия, выдвинув условия обмена, особенно в отношении экс-беркутовцев, полностью разрушает все идеалы, с которыми украинцы выходили на Майдан в 2013 году. Такое мнение высказал "Апострофу" глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

Сегодняшний обмен пленными был абсолютно не выгоден Украине, если исходить из ее государственных интересов. Но мы должны очень осторожно относиться к чувствам родных и близких тех, кого удалось вырвать из ОРДЛО. Они радуются и мы должны их поддерживать.

Но сразу возникает масса вопросов относительно чувств родственников - родителей, жен и детей тех, кого оставили в застенках, о ком вообще ничего не говорили. Это политзаключенные из оккупированного Крыма, подавляющее большинство которых - крымские татары. Во время переговоров по газовым условиях мы очень легко согласились на это с Россией. И это говорит о том, что мы не понимаем, что мы не просто оставили там людей, многие из которых получили по 15-17 лет заключения незаконно. Мы дали Кремлю возможность говорить - видите, и Киев согласен со словами России, что полуостров - это ее территория и это внутренние российские дела.

Другой вопрос, от которого сейчас лихорадит все украинское общество - это то, что мы отдаем бывших служащих "Беркута" - откровенных убийц граждан Украины. Они совершили преступления еще до того, как началась прямая российская агрессия. То есть кремлевская власть своими такими требованиями доказала, что это не обмен между Украиной и ОРДЛО. Это обмен между Украиной и Россией, где последняя устанавливает все правила. А то, что мы, разрушая свое национальное право, отдаем этих убийц - вносит в общество отчаяние и дезинтеграцию.

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Газовый контракт - который на момент освобождения "беркутовцев" и других пленных еще не был подписан - отбрасывал тень на обмен. Но наверняка было много других моментов - о них мы узнаем позже. Все это обсуждалось в формате Нормандской четверки в Париже.

Было много факторов, которые не всегда могут совпадать у сторон. У власти есть желание как можно скорее рапортовать украинскому обществу, что они выполняют обещания, данные во время президентских и парламентских выборов.

Бесспорно, над судебным процессом (в отношении экс-беркутовцев) было ручное управление. Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак сказал, что не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. В процессе по экс-беркутовцам политика предшествовала праву.

Теперь Кремль будет себя подавать в качестве миротворца, благодаря которому удалось в якобы внутриукраинском конфликте помочь одним и другим. Мол, Кремль помог родным с одной и другой стороны, и вообще всему миру. Москва будет это использовать в полной мере. Беркутовцев мы увидим на шоу "скабеевих", "соловьевых" и прочих.

Вообще каждая сторона использует обмен для усиления своих позиций. Но, безусловно, здесь ощутимое преимущество у российской стороны. Я не хотел бы говорить, что кто-то кого-то "обыгрывает". Россия просто уничтожает все наши принципы, которые бы говорили о нашей справедливости по защите своего государства, его территориальной ценности. Россия полностью уничтожает все идеалы, с которыми граждане выходили на Майдан 2013 года, принципы, ради которых люди отдавали свою жизнь. Если дальше пойдет так, то украинская власть начнет говорить - давайте признавать, что в 2013-2014 году был мятеж, а не проявление воли людей.