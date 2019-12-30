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В сети яркой карикатурой показали суть обмена пленными между Украиной и Россией

понедельник, 30 декабря 2019, 00:50
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В сети показали фотожабу, которая метко описывает весь смысл масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой.

Соответствующую карикатуру опубликовал блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

На карикатуре можно увидеть героев известного фильма - "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", на которой упоминается всем известная фраза: "Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы кто хочет поработать". Правда теперь, в контексте прошедшего обмена пленными, она звучит иначе, но более чем актуально.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, Украина вернула из плена 76 человек, притом, что в списках числился 81 украинец. Остальные остались на территории ОРДЛО. В свою очередь, украинская сторона передала боевикам 123 человека. Интересно, что 22 пленных отказались переходить на территорию оккупированного Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", ранее Голобуцкий объяснил, в чем заключается главная опасность обменов пленных с Россией.

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