Журналист указал на интересный момент на новом фото Зеленского в Омане

Главред "Апострофа" Денис Попович обратил внимание на интересную деталь на новом фото президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршиди в Омане.

Об этом он написал в Facebook.

"Жизнь ставит перед Юлией Мендель все более непростые задачи. Теперь Офису президента надо объяснить, каким рейсовым самолетом в Оман прибыл Андрей Ермак", - обратил внимание Попович.

Фото: Facebook

Оказалось, что рейсы в Оман летают крайне редко и ближайший только на следующей неделе.

"И, если он прибыл в Оман предыдущим рейсовым самолетом, означает ли это, что Владимир Зеленский оплачивает отдых Ермака в Омане, поскольку, как мы уже слышали, Президент полетел туда за свои деньги. Ну, и клонирование оманских чиновников под разными должностями, но на одно и то же лицо также требует научных разъяснений", - написал главред "Апострофа".

Журналист подчеркнул, что оманский скандал в очередной раз продемонстрировал провальную коммуникационную политику Офиса президента

Как сообщал "Апостроф", в сети активно делятсяфотожабами на встречу украинского президента с "главой МИД" Омана.