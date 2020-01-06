Журналист указал на интересный момент на новом фото Зеленского в Омане

Главред "Апострофа" Денис Попович обратил внимание на интересную деталь на новом фото президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршиди в Омане.
Об этом он написал в Facebook.
"Жизнь ставит перед Юлией Мендель все более непростые задачи. Теперь Офису президента надо объяснить, каким рейсовым самолетом в Оман прибыл Андрей Ермак", - обратил внимание Попович.
Оказалось, что рейсы в Оман летают крайне редко и ближайший только на следующей неделе.
"И, если он прибыл в Оман предыдущим рейсовым самолетом, означает ли это, что Владимир Зеленский оплачивает отдых Ермака в Омане, поскольку, как мы уже слышали, Президент полетел туда за свои деньги. Ну, и клонирование оманских чиновников под разными должностями, но на одно и то же лицо также требует научных разъяснений", - написал главред "Апострофа".
Журналист подчеркнул, что оманский скандал в очередной раз продемонстрировал провальную коммуникационную политику Офиса президента
Как сообщал "Апостроф", в сети активно делятсяфотожабами на встречу украинского президента с "главой МИД" Омана.