RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 января

13:36
Под Черкассами ребенок погиб под колесами авто: фото ДТП и фамилия водителя
13:08
Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео
12:52
Полиция сделала заявление о задержании подозреваемых в убийстве девушек в центре Киева
12:05
Убит наемник из России, который издевался в Донецке над известной украинкой: фото
11:55
Жена слила видео, как сын депутата от "Оппоблока" жестоко избил их ребенка на Новый год
11:55
Золотой глобус-2020: лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии
11:25
Под утро поймали подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве
11:05
В России десятки машин провалились под лед: фото и видео масштабного ЧП
09:56
Украинская певица сообщила о смерти родного человека
09:48
На Донбассе украинские военные понесли вторую потерю за сутки
09:31
Стало известно о трагедии с молодым ветераном АТО с позывным "Цибуля": фото бойца
08:51
Названы победители кинопремии Золотой глобус-2020: список лауреатов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России указали на угрозу начала новой мировой войны и назвали причины

понедельник, 06 января 2020, 13:04
переглянути новину українською

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани появилась угроза начала новой мировой войны, так как многие потенциальные ее участники готовы проводить агрессивно-безответственную политику.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"Есть вероятность эскалации. Не значит, что она точно произойдет, но это вероятно. Возникла очень взрывоопасная ситуация, поскольку внутриполитические причины многих потенциальных участников конфликта говорят об их готовности проводить агрессивно-безответственную политику. Опасность довольно существенная. Эскалация, которая уже сейчас происходит, носит довольно неприятный характер. Американские аналитики этого не понимают, но есть возможность втягивания туда России, если конфликт распространится на Сирию и Израиль, а он распространится. То, что эскалация продолжится – это практически точно. Но на каком уровне она остановится и остановится ли – вот это вопрос", - отметил он.

По словам обозревателя, дело может даже дойти и до ядерной войны с применением стратегического оружия. Эксперт считает, что избежать этого поможет деэскалация, хотя на самом деле ситуация сейчас очень опасная.

"Проблема в том, что эскалация носит многосторонний характер. У иранского режима есть очень серьезные внутриполитические проблемы. У российского, в основном, конечно, экономические. И правительствам обеих стран признавать свою вину по разным причинам очень не хочется, а то и не можется. В иранской правящей элите есть раскол, идут постоянные ссоры, а окончательные приказы выдает почти 80-летний Али Хаменеи, адекватность которого тоже вызывает определенные сомнения", - добавил он.

Эксперт добавил, что также у него вызывает сомнения адекватность израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который "готов сделать все что угодно, чтобы стать героем и выиграть выборы 2 марта".

"Трамп тоже боится, что если он не выиграет выборы, то его посадят", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины - Фельгенгауэр

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины - Фельгенгауэр

Час - 100 долларов: главные скандалы с депутатами Зеленского

Смена Кабмина и "лоскутное" государство: что ждет Украину в 2020 году

Секс, Джокер, Телеграм: какой стала политика в 2019 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: