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Иран пошел на неожиданный шаг с черными ящиками самолета МАУ

среда, 08 января 2020, 13:33
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Иран не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, который разбился около Тегерана, компании-авиастроителю Boeing.

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Об этом сообщает Jerusalem Post.

Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать данные. Отказ передать черные ящики Boeing связан с тем, что приложение HP 13 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года говорит о том, что государство места трагического события назначает расследование обстоятельств авиационного происшествия и несет ответственность за проведение такого расследования. Однако оно может передать целиком или частично проведение этого расследования другому государству или региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов по взаимной договоренности и согласию.

Как сообщал "Апостроф", с 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.

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