RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 января

00:10
В Киеве пьяный мужчина устроил "ограбление века" в магазине: фото "героя"

9 января

22:55
В сети показали видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ
22:31
В Канаде сделали громкое заявление о причине авиакатастрофы украинского самолета
21:59
В Ираке нанесли новый ракетный удар по базе США: что известно
21:30
В Черкассах такси на большой скорости сбило дедушку с внуками: информация о пострадавших, фото
20:57
Не верю: Трамп назвал свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Иране
20:22
Зеленский заслушал отчет оперативного штаба о ходе расследования крушения украинского самолета
19:46
Появилось видео смертельного ЧП с девочками-подростками в Луцке
19:10
Авиакатастрофа самолета МАУ: появились подробности переговоров Зеленского с президентом Ирана
19:00
Готовим стол на Щедрий вечер: 7 блюд, без которых Старый Новый год не встречают
18:45
В сети обсуждают новый имидж Джастина Трюдо: канадский премьер отрастил бороду
18:33
Пчелки-труженицы: в сети показали фото наглых воровок из популярного ТЦ в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась жесткая реакция МИД Украины на визит Путина в Крым

четверг, 09 января 2020, 23:28
переглянути новину українською

Украина направила ноту протеста России в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

9 января об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Представитель МИД уточнила, что российские должностные лица должны согласовывать с украинской стороной посещения территории Украины в ее международно признанных границах.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В.Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - отметила она.

Также Зеленко добавила, что действия Путина грубо нарушили государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в первые дни нового года в РФ похвастались испытаниями боевой машины "Деривация" и миномета "Дрок", которые прошли на полигоне в Нижегородской области.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленский срочно вернулся в Киев и провел совещание из-за катастрофы самолета МАУ в Иране: все подробности

Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины - Фельгенгауэр

Час - 100 долларов: главные скандалы с депутатами Зеленского

Смена Кабмина и "лоскутное" государство: что ждет Украину в 2020 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: