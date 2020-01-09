Появилась жесткая реакция МИД Украины на визит Путина в Крым

Украина направила ноту протеста России в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

9 января об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Представитель МИД уточнила, что российские должностные лица должны согласовывать с украинской стороной посещения территории Украины в ее международно признанных границах.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В.Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - отметила она.

Также Зеленко добавила, что действия Путина грубо нарушили государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в первые дни нового года в РФ похвастались испытаниями боевой машины "Деривация" и миномета "Дрок", которые прошли на полигоне в Нижегородской области.