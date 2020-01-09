Полет металлолома: в сети высмеяли испытания мощного оружия Путина в Крыму

В сети высмеяли российского президента Владимира Путина, который 9 января следил за запуском ракет "Калибр" и "Кинжал" в аннексированном Крыму.

Видео с места событий опубликовал Дмитрий Смирнов на странице в Twitter.

Ракеты запускали с военных кораблей, которые заблаговременно для этого вышли в акваторию Черного моря. Над ними время от времени пролетал самолет.

Путин наблюдал за всем с борта корабля. Рядом с ним стоял министр обороны РФ Сергей Шойгу.





















В первую очередь порцию критики получил сам Путин. Пользователи в комментариях посетовали, что он зря надел пилотку ВМС. Досталась и Шойгу за его неестественно серьезный вид.

Также в сети обратили внимание, что ракеты обошлись России в 65 млн долларов, которые можно было истратить на нужды населения. Например, построить школьные туалеты для детей. Ведь в России не редкость, когда учащиеся маленьких городков и деревень вынужденны пользоваться общественными туалетами на улице.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в первые дни нового года в РФ похвастались испытаниями боевой машины "Деривация" и миномета "Дрок", которые прошли на полигоне в Нижегородской области.



