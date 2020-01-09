RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 января

17:55
Певица Алена Винницкая рассказала, что пошатнуло ее брак спустя 26 лет
17:50
Был ли обстрел? В Украине озвучили все возможные версии катастрофы самолета в Иране
17:48
Расстрел чиновницы под Киевом: что известно об ее состоянии
17:36
Внукам Элвиса Пресли запретили праздновать 85-й день рождения покойного певца
17:31
Полет металлолома: в сети высмеяли испытания мощного оружия Путина в Крыму
17:15
Ситуация катастрофическая: появились новые данные о масштабных пожарах в Австралии
17:00
Мешки с окровавленными телами: под Сумами обнаружили страшные находки
16:55
Под Львовом в жутком ДТП погибло много людей: фото
16:33
Меган Маркл и принц Гарри собрались жить в Северной Америке: куда они переедут
16:30
В Украине предотвратили убийство военного ВСУ по "заказу" России: детали спецоперации и фото
15:48
Причастны к страшным преступлениям: всплыли данные о лицах, переданных боевикам ЛДНР во время обмена
15:37
Должны были лететь вдвоем: появился трагический рассказ канадца о гибели жены в авиакатастрофе в Иране
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Полет металлолома: в сети высмеяли испытания мощного оружия Путина в Крыму

четверг, 09 января 2020, 17:31
переглянути новину українською

В сети высмеяли российского президента Владимира Путина, который 9 января следил за запуском ракет "Калибр" и "Кинжал" в аннексированном Крыму.

Видео с места событий опубликовал Дмитрий Смирнов на странице в Twitter.

Ракеты запускали с военных кораблей, которые заблаговременно для этого вышли в акваторию Черного моря. Над ними время от времени пролетал самолет.

Путин наблюдал за всем с борта корабля. Рядом с ним стоял министр обороны РФ Сергей Шойгу.






В первую очередь порцию критики получил сам Путин. Пользователи в комментариях посетовали, что он зря надел пилотку ВМС. Досталась и Шойгу за его неестественно серьезный вид.

Также в сети обратили внимание, что ракеты обошлись России в 65 млн долларов, которые можно было истратить на нужды населения. Например, построить школьные туалеты для детей. Ведь в России не редкость, когда учащиеся маленьких городков и деревень вынужденны пользоваться общественными туалетами на улице.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в первые дни нового года в РФ похвастались испытаниями боевой машины "Деривация" и миномета "Дрок", которые прошли на полигоне в Нижегородской области.


загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зима окончательно сломалась: синоптики удивили прогнозом до конца недели

От Скнилова до Ирана: самые масштабные катастрофы украинских самолетов

Будут брать всех подряд: кто останется в Украине после приглашения Меркель

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: