RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 января

08:59
В Киеве семья с ребенком попала в серьезное ДТП: фото и видео
08:29
Появились новые видео момента крушения самолета МАУ в Иране
07:58
ВСУ понесли новые потери при мощных обстрелах боевиков
07:28
Премьер Британии сделал громкое заявление о причине крушения самолета МАУ в Иране
07:00
Как сделать дома крепкую и насыщенную медовуху: пошаговый рецепт и советы
06:59
Стало известно о найденной мертвой в Москве 27-летней украинке: фото
06:30
Гороскоп на 10 января: Скорпионам нельзя скромничать, а Стрельцам не нужно бояться трудностей
06:20
В Украину идет потепление: детальный прогноз до конца недели
05:15
Если введут накопительные пенсии: украинцам объяснили, какие взносы придется платить
04:20
Лишили детей помощи: сеть возмутило видео с наглыми воровками в Киеве
03:10
Доставляет еду и умеет мяукать: в Китае представили необычного робота, видео
02:05
Украина сама не справится: в ЕС озвучили тревожный прогноз по завершению войны на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского оконфузились с названием страны

пятница, 10 января 2020, 09:37
переглянути новину українською

В Twitter-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз написали пост с географической ошибкой. На этот раз здесь вместо Canada было написано Canadia.

Речь идет о тексте с обращением к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо по случаю авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

"Спасибо Джастину Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании катастрофы самолета в Иране. Для наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канады, которые погибли в этой катастрофе", - написали на странице главы государства.

В комментариях внимательные пользователи указали, что название страны пишется иначе. Правки были внесены только спустя полтора часа.

Напомним, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вновь оказалась в центре скандала, перепутав Литву с Латвией.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Земля и игры: чего ждать от Верховной Рады после новогодних каникул

Зеленский срочно вернулся в Киев и провел совещание из-за катастрофы самолета МАУ в Иране: все подробности

Вокруг Ирана - опасная эскалация, есть риски для Украины - Фельгенгауэр

Час - 100 долларов: главные скандалы с депутатами Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: