У Зеленского оконфузились с названием страны

В Twitter-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз написали пост с географической ошибкой. На этот раз здесь вместо Canada было написано Canadia.

Речь идет о тексте с обращением к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо по случаю авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

"Спасибо Джастину Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании катастрофы самолета в Иране. Для наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канады, которые погибли в этой катастрофе", - написали на странице главы государства.

В комментариях внимательные пользователи указали, что название страны пишется иначе. Правки были внесены только спустя полтора часа.

Напомним, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вновь оказалась в центре скандала, перепутав Литву с Латвией.