Дон Юзик: появилась забавная фотожаба на скандального нардепа из "95 квартала"

Забавную фотожабу на коллегу Юрия Корявченкова выложил в сеть исключенный из "Слуги народа" нардеп Антон Поляков, который ранее обнародовал аудиозапись разговора "Юзика" с криворожсими полицейскими.

Постер с политиком появился в телеграмм-канале Полякова.

На нем Юрий "Юзик" Корявченков изображен в виде главного героя фильма "Крестный отец" - итальянского мафиози дона Карлеоне.

"Ты пришел и говоришь: Дон Карлеоне, мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня Крестный отец", - говорит подпись к фотожабе.

Напомним, что на днях в сеть попала запись разговора нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с правоохранителями , когда тот договаривался о "крыше" для бизнеса по металлолому в Кривом Роге. В самой партии в действиях нардепа признаков преступления не заметили. Оправдали коллегу тем, что, мол, он хотел навести порядок в городе.