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"Чернуху" будет убивать: в сеть слили новую порцию компромата на нардепов с "Юзиком"

среда, 20 ноября 2019, 17:12
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Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков опубликовал новый фрагмент аудиозаписи разговора якобы своих бывших коллег с полицией Кривого Рога.

Соответствующее аудио Поляков опубликовал в своем Telegram-канале.

"Друзья, поступил четвертый фрагмент переговоров. Комментарии излишни. Слушаем, наслаждаемся и прозреваем", – написал нардеп.

Разговор начинается с того, что другой народный депутат от "Слуги народа", бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков ("Юзик") представляет своим собеседникам коллегу-лоббиста Владимира Захарченко.

"Еще мы момент проговорили с Володей о том, что наш Владимир Захарченко – он вообще бывший, ну, бывших не бывает, и сейчас народный депутат, работник правоохранительной системы. Уволился в 2006 году", – говорит нардеп.

После этого на записи слышно, судя по всему, голос Захарченко, который говорит о беспределе, который якобы устраивают "слуги народа".

"Я не просто готов, я с вами поделюсь реальным состоянием дел, кто чем занимается. Сейчас так получилось, я встречаю бывших преступных авторитетов, которые стали уважаемыми людьми. И вот они со мной говорят: "Владимир, даже мы того не делали, что сейчас делают ваши коллеги. То, что звучит неправильно как "крышуют". Они не "крышуют". Они возглавляют". Я говорю откровенно", – сказал Захарченко.

На фоне раздается голос Корявченкова, который уточняет, что упомянутые люди становятся "генераторами всех движений".

Затем звучит фраза о том, что люди, которые вкладывают свои деньги в металлолом, не получают откаты. Также участники встречи задаются вопросом относительно коммуникации между участниками схемы.

"Я уточняю, мне надо понимать. У нас человек не будет звонить всем. Кому-то должен звонить одному. Мне, как руководителю, кому-то из ваших. Допустим, я буду звонить вам всем. Ему надо с кем-то конкретно, с криворожским. С Володей, чисто с криворожскими", – говорит Корявченков.

Голос на фоне уточняет, что контактировать нужно с "решалами" вопросов в сфере правоохранительных органов. Нардеп, в свою очередь, выражает опасение в связи с тем, что контактер может "попасть в штангу из-за незнания".

"Коммуникация с полицией, с правоохранителями – это вот Владимир, супер. По ГОКам – я не беру ГОКи", – отвечает ему один из собеседников.

"Да, это мы обсудим, чтобы он здесь не зашивался. Потому что "чернуху" всю он будет убивать. Он должен быть полностью независим", – выражает свои пожелания Корявченков.

На это кто-то отвечает ему заверениями в успехе схемы.

"Полный карт-бланш, у вас "крыша", – слышно на аудиозаписи.

Аудиозапись можно послушать по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Антон Поляков, исключенный из президентской фракции "Слуга народа", рассказал о подкупах на парламентских выборах, о которых якобы знал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

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