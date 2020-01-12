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Встреча Меркель и Путина: главные итоги для Украины и не только

воскресенье, 12 января 2020, 00:23
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Стало известно, о чем говорили канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в Москве в субботу, 11 января, и как она может отразиться на будущем Украины.

Прежде всего, Меркель не смогла пройти мимо прошедшей 9 декабря в Париже встречи "нормандской четверки", которую она назвала "по крайней мере, частично успешной".

"Мы не смогли решить все проблемы, однако к концу года был проведен обмен пленными, предпринимаются усилия по режиму прекращения огня - это правильно. Сейчас мы продолжим работать, чтобы добиться дальнейшего прогресса", - отметила она.

В тоже время канцлер уточнила, что с урегулированием конфликта на Донбассе есть "определенные сложности".

"Закон об особом статусе должен стать бессрочным. Он должен быть закреплен в украинской Конституции", - высказался Путин, комментируя украинский вопрос.

В свою очередь, Путин заявил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы, связанные также с продолжением транзита российского газа через Украину.

"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", – отметил глава Кремля.

Меркель также позитивно оценила договоренность по поводу транзита газа через Украину на следующие пять лет, назвав ее "очень хорошей".

При этом, два лидера сошлись на том, что газопровод "Северный поток-2" можно и нужно достроить, несмотря на санкции США и без поддержки иностранных партнеров. Правда, по словам Путина, в связи с этим придется сдвинуть сроки окончания строительства. Путин не исключает, что "Северный поток-2" будет завершен к концу текущего года или в первом квартале 2021 года.

Кроме всего прочего, Меркель и Путин обсудили ситуацию в Ливии. Во время обсуждения этого вопроса, Путин отметился заявлением о присутствии наемников ЧВК "Вагнер" в этой стране.

"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал российский лидер.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила недовольство позицией Украины относительно переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Она осталась недовольна в связи с тем, что украинская сторона принялась предлагать изменения в текст финального коммюнике встречи.

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