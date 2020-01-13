Известное британское издание "отдало" Крым России и попало в скандал: фото

Британское издание Daily Mail оказалось в центре скандала после того, как опубликовало материал, в котором назвало временно оккупированный Крым частью Российской Федерации.

Речь идет о статье о первом лунном затмении в новом году. Здесь опубликовали фотографию из оккупированного Симферополя, которую подписали "Крым, Россия".

Первым на грубое нарушение отреагировало посольство Украины в Великобритании.

"Весь мир знает, что Крым – это Украина. К сожалению, Daily Mail (Великобритания) до сих пор нет. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение!" – говорится в сообщении на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Напомним, что сепаратиста, который в 2014 году помогал российским военным аннексировать Крым, сотрудники СБУ задержали на въезде на полуостров.