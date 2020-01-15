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Борются с игорным бизнесом, играя в покер: нардепов из "Слуги народа" уличили в обмане, фото

среда, 15 января 2020, 12:38
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Народные депутаты из фракции "Слуга народа" имеют привычку собираться, чтобы поиграть в покер.

Об этом свидетельствует фото корреспондента "Апострофа" Александра Гончарова.

На снимок из зала заседаний Верховной Рады попал экран телефона народного депутата Вадима Галайчука, главного юриста избирательного штаба Владимира Зеленского. На экране виден один из чатов под красноречивым названием "СН-покер".

Судя из переписки в этом чате можно сделать заключение, что сборы нардепов за этой карточной игрой – регулярные.

"Привет всем. В покер на этой неделе играем? Поставьте пожалуйста "+" кто будет, чтобы знать кворум", – говорится в зафиксированных сообщениях в переписке.

Как ранее сообщал "Апостроф", в декабре 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление о запрете игорного бизнеса в Украине.

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