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Появились данные об огромных зарплатах помощников нардепов, документ

среда, 15 января 2020, 07:58
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Ряд помощников народных депутатов Верховной Рады получили в последнем месяце 2019 года в качестве зарплаты довольно крупные суммы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Страна.ua".

В распоряжении издания оказалась одна из страниц зарплатной ведомости помощников нардепов. Из документа видно, что некоторые из них получили десятки тысяч гривен, а некоторые – больше 100 тысяч.

Так, Ольга Жерегина, оформленная помощницей сразу у двух нардепов (Анастасии Красносельской из "Слуги народа" и Ольги Стефанишиной из "Голоса"), получила 117 815 грн. Жерегина ранее работала в грантовой организации "Пациенты Украины", руководителем которой была в свое время Стефанишина. Красносельская также является выходцем из грантовой структуры - "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

109 785 гривен получила Евгения Дзекунова - помощница депутата Александр Матусевича (округ № 86, Ивано-Франковск, "Слуга народа").

57 638 гривен получила Марта Войцеховская, помощница Евгения Пивоварова (округ №175, Харьков, "Слуга народа").

Виктория Горбенко - помощница Сергея Власенко из "Батькивщины" заработала 37 436 гривен.

30705 гривен получил Николай Волкивский, который состоит помощником Сергея Кузьминых, мажоритарщика из 67-го округа в Житомире от "Слуги народа" (он приходится братом Олегу Кузьминых - известному киборгу, командиру батальона 81-й бригады).

Как ранее сообщал "Апостроф", руководители украинских министерств за счет премий, надбавок и материальной помощи значительно увеличили свою зарплату перед Новым годом, некоторые чиновники в декабре получили около 400 тысяч гривен.

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