Шо, опять? Сеть повеселила очередная новость о Богдане

В украинском политикуме ходят слухи о том, что Андрей Богдан может в ближайшее время покинуть пост главы Офиса президента. Но если несколько месяцев тому был вброс непосредственно из Офиса президента, то теперь информация поступила из источников "Апострофа".

Новость о возможном уходе Богдана изрядно повеселила украинцев, которые разместили в сети забавную фотожабу с волком, который удивляется и говорит: "Шо, опять?".

Стоит отметить, что по слухам инициатором отставки Богдана якобы является сам президент Владимир Зеленский, который недоволен "истеричным характером" нынешнего главы ОПУ и отсутствием результатов, которые от него ожидались.

Также источники утверждают, что новым главой Офиса президента может стать советник Зеленского Андрей Ермак. Сообщается, что в отличие от Богдана, он "показывает результаты" и вызывает больше доверия у президента.

Как сообщал "Апостроф", в конце декабря журналистам удалось заснять тайную встречу главы ОП Андрея Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским.