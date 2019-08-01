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Сеть взорвали слухи об отставке Богдана: опубликован документ

четверг, 01 августа 2019, 20:23
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В четверг, 1 августа, в интернете начали активно распространяться слухи об отставке главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, но вскоре эту информацию опровергли.

Фотографию якобы заявления Богдана об отставке обнародовал "24 канал".

Вскоре замглавы ОПУ Руслан Рябошапка заявил, что заявление об отставке Богдана - фейк.

Как известно, с начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан был его юридическим советником, после стал главой Администрации президента, которую впоследствии переименовали в Офис президента.

На новость о якобы отставке Богдана бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал шуточное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым "премьер-министром", актером "Квартала 95" Евгением Кошевым.

Кроме того, появилась фотожаба на визит Зеленского и Богдана в Одессу.

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