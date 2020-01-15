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"Слуга народа" собирает топ-чиновников из-за скандала с зарплатами

среда, 15 января 2020, 17:27
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Вечером, 15 января, премьер-министра Алексея Гончарука, главу "Укрпошты" Игоря Смелянского, главу "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского ожидают на заседание фракции "Слуги народа".

Об этом "Апострофу" сообщил собеседник, близкий к руководству фракции.

"На встрече будут говорить о последствиях скандала, связанного с зарплатами, которые себе нарисовали "топы" в Кабмине и некоторые государственные структуры. Ожидается, что среди депутатов будет поднят вопрос о возможных дисциплинарных решениях", - рассказал информированный источник в Верховной Раде.

Напомним, на днях стало известно о том, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.

Руководители украинских министерств за счет премий, надбавок и материальной помощи значительно увеличили свою зарплату перед Новым годом, некоторые чиновники в декабре получили около 400 тысяч гривен.

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