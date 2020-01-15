Ждать ли отставки Гончарука: стало известно о настроениях в окружении Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об отставке после обнародования аудиозаписи его разговора.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Легитимный", ссылаясь на собственные источники.

Отмечают, что президент Владимир Зеленский может подписать заявление премьера в любую минуту.

"Источник дополняет, что сегодня этого не случится. Все будут ожидать продолжение "слива" прослушки обсуждения Гончаруком президента и государственных дел", - пишут в ресурсе.

По словам источника, в Кабмине была прослушка, но Гончарук в силу своей неопытности не догадывался, что его могут слушать.

"Ходят слухи, что Гончарука слушали все силовики, вопрос теперь в том, кто слил его. Битва за кресло премьера идет уже давно, а сейчас этот кейс очень актуален", - написали в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", скандал из-за аудиозаписей разговора, который компрометирует главу украинского правительства Алексея Гончарука как человека мало осведомленного в экономике, вызвал волну гневных комментариев в соцсетях.