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Кто-то должен уйти в тюрьму: в сети бурно обсуждают аудио разговора Гончарука

среда, 15 января 2020, 21:02
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Скандал из-за аудиозаписей разговора, который компрометирует главу украинского правительства Алексея Гончарука как человека мало осведомленного в экономике, вызвал волну гневных комментариев в соцсетях.

Комментаторы возмущены тем, что перед встречей с президентом Владимиром Зеленским глава Кабмина Алексей Гончарук сознгался, что плохо разбирается в экономике.

Записи разговоров людей, чьи голоса чрезвычайно похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, были опубликованы на YuoTube.

"Довыбирались. Президент - полный "какая_разница" в политике. Министр экономики - "дебил" (высокооплачиваемый!). Премьер-министр - "полный профан в экономике". Долбаная Зеплесень в воюющей стране», - написал, в частности, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Мы имеем дело с опасными идиотами. Послушайте, что городит премьер", "И так с*ка в каждом министерстве. Если запись реальна, завтра все должны пойти в историю а кто-то в тюрьму. Один вопрос: "А премии вернут?" - реагируют на опубликованную запись в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", из-за скандала с зарплатами топ-чиновников 15 января премьер-министра Алексея Гончарука ожидали на заседание фракции "Слуги народа".

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