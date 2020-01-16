Гончарук интересно отреагировал на скандал с "пленками" и заявил про прорыв

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с публикацией записей его разговоров, в которых содержатся спорные заявление о президенте Владимире Зеленском и компетенции самого Гончарука в экономике.

Соответствующее видеообращение было опубликовано в Telegram-канале Гончарука.

Премьер заявил, что против нынешних президента и правительства Украины "работают много людей". Напрямую Гончарук публикацию пленок не упомянул.

"С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось бы, чтобы у нас ничего не получилось. Чтобы у Украины не получилось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – сказал Гончарук.

Также премьер в своем обращении сообщил об улучшении экономической ситуации в стране. Среди достижений он перечислил укрепление обменного курса, увеличение накопленных международных резервов, рост прямых иностранных инвестиций и снижение инфляции.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", – процитировал свое высказывание из скандальных пленок Гончарук.

Также о скандале и будущем правительства читайте в материале "Апострофа": На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука.