RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

11:14
Врачи спасли меня: муж Таисии Повалий рассказал о проблемах со здоровьем
10:39
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям больше не хочет детей
10:18
Сеть взбудоражила забавная деталь в биографии нового премьера России
10:11
Легкостью это не назовешь: 38-летняя Наталка Карпа рассказала о послеродовом периоде
09:40
Ешь, молись, люби: каким получился фильм "Віддана" по роману Софии Андрухович
09:35
В России приняли важное решение по судьбе Медведева и его преемника
08:28
Десятки убитых и раненых: появились "адские" кадры последствий авиаудара в Сирии
06:48
В России мужчина устроил смертельную стрельбу в здании суда: первые подробности

15 января

20:24
Девочка нашла в Инстаграм близнеца и родителям пришлось открыть ей большую тайну (фото)
19:00
Что такое экспресс-диета и как похудеть за неделю: полезные советы после праздников
18:24
Путин нашел замену Медведеву: фото и биография нового премьера РФ
18:10
Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гончарук интересно отреагировал на скандал с "пленками" и заявил про прорыв

четверг, 16 января 2020, 10:40
переглянути новину українською

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с публикацией записей его разговоров, в которых содержатся спорные заявление о президенте Владимире Зеленском и компетенции самого Гончарука в экономике.

Соответствующее видеообращение было опубликовано в Telegram-канале Гончарука.

Премьер заявил, что против нынешних президента и правительства Украины "работают много людей". Напрямую Гончарук публикацию пленок не упомянул.

"С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось бы, чтобы у нас ничего не получилось. Чтобы у Украины не получилось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – сказал Гончарук.

Также премьер в своем обращении сообщил об улучшении экономической ситуации в стране. Среди достижений он перечислил укрепление обменного курса, увеличение накопленных международных резервов, рост прямых иностранных инвестиций и снижение инфляции.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", – процитировал свое высказывание из скандальных пленок Гончарук.

Также о скандале и будущем правительства читайте в материале "Апострофа": На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш

Путину можно пообрубать руки, но ведется сложная игра - Алексей Арестович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: