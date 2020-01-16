На волоске от увольнения: "конец эпохи бедности" или начало конца Гончарука

Из-за острого желания топ-чиновников встретить новый год при деньгах произошел скандал, в результате которого репутационно пострадал (и еще в будущем явно пострадает) премьер-министр Алексей Гончарук. Тем временем его недоброжелатели подливают масла в огонь, вбрасывая в информпространство компрометирующие аудиозаписи с участием главы правительства. О том, чем эта масштабная информационная атака закончится для премьера и всего правительства, выяснял "Апостроф".

Скандал с зарплатами и премиями министрам и руководителям государственных предприятий не утихает уже несколько дней. Вал критики начался после того, как стало известно о том, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский вместе со своими заместителями в декабре 2019 года распределили себе в качестве премий и различных "бонусов" более 2 млн грн. Позднее оказалось, что собственноручно оформленные руководством "тринадцатые зарплаты" в виде доплат были выплачены практически во всех министерствах. Самыми щедрыми оказались министерства иностранных дел, юстиции, а также Минэкономики. Заработная плата министра иностранных дел составила 234 тыс. грн, его замов – от 45 тыс. грн до 96 тыс. грн, министра юстиции – 226 тыс. гривен, его замов – от 90 тыс. до 153 тыс. грн., министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – 222,6 тыс. грн.

Отметились и бывшие "еврооптимисты", а ныне – представители крупнейших государственных предприятий. Стало известно о зарплате в 300 тыс. грн у бывшего народного депутата Мустафы Найема, который сейчас занимает должность заместителя генерального директора госконцерна "Укроборонпром". Его давний друг, экс-нардеп Сергей Лещенко, которого в конце прошлого года включили в состав наблюдательного совета "Укрзализныци", будет получать более 500 тыс. грн в месяц.

Не дожидаясь вызова "на ковер" премьер-министр Гончарук пояснил повышение зарплат стремлением побороть коррупцию во власти. Он подчеркнул, что некоторые министры получили зарплату с задержкой в несколько месяцев.

А вот Найем объяснил, что это не зарплата, а одноразовая выплата.

"Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", – написал он у себя в Facebook.

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко объяснил "Апострофу", что решение о начислении премий, доплат и компенсаций принимает непосредственно министр, но по согласованию с премьером или вице-премьером. Похожая ситуация происходит и с оплатой труда руководству государственных компаний. Только там наблюдательный совет составляет финансовый план, который утверждает правительство.

"В государственном бюджете нет строчки, где указана зарплата министра или его зама. Есть фонд оплаты труда, из которого эти зарплаты выплачивают, их размеры устанавливаются на уровне министра. Законодательство не запрещает это. Думаю, здесь больше вопрос к моральному аспекту – начислять себе премии и доплаты или нет. Особенно смешно это выглядит, на фоне заявлений премьера о показателях эффективности министерств", – говорит он.

Депутаты без 100 тысяч

Помимо новостей о рекордных зарплатах министрам, поднялся скандал и в связи со слухами о повышении зарплат народным депутатам до 100 тыс. грн в месяц. Впрочем, в самом парламенте эту информацию опровергают.

Секретарь парламентского комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль из "Голоса" сообщил нашему изданию о том, что депутатские зарплаты действительно выросли, но не до 100 тыс. гривен.

"Рост зарплат у народных депутатов связан с увеличением прожиточного минимума в госбюджете. Это 9 процентов, то есть где-то в среднем рост зарплаты составил 3 тыс. гривен", – сказал он "Апострофу".

Напомним, начиная с 2017 года, размеры зарплаты для народных депутатов рассчитывается на основании прожиточного минимума государственного бюджета. Ставка народного депутата составляет 10 прожиточных минимумов, к которым добавляются надбавки за интенсивность труда, премии, компенсация за жилья, за помещение приемной в округе и т.д.

Гончарук на волоске

После того, как суммы премий просочились в СМИ, многие эксперты принялись рассуждать о том, какими же будут дальнейшие последствия для оскандалившихся министров и Кабмина в целом. В частности, звучали мысли о том, что Верховная Рада может потребовать увольнения некоторых из них. Тем более, слухи о том, что к весне состав Кабмина будет перетасован, активно гуляют в кулуарах парламента еще с конца прошлого года. Впрочем, тут стоит напомнить о том, что отправить весь Кабмин в отставку народные депутаты смогут не раньше октября. До этого периода действует годовой иммунитет программы действий правительства. Но уволить отдельных министров, кроме обороны и иностранных дел, вполне возможно. Для этого необходимо представление премьера Гончарука и 226 голосов в парламентском зале.

Масла в огонь принялись подливать некоторые нардепы из орбиты влияния Игоря Коломойского – Александр Дубинский и Максим Бужанский, которые явно пытались раскачать ситуацию. Вечером, 15 января, состоялось заседание фракции "Слуга народа", на которые были приглашены премьер-министр Алексей Гончарук, глава "Укрпошты" Игорь Смелянский, глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также некоторые министры. Кстати, господин Смелянский тоже отметился сверхвысокой зарплатой в размере в 1,9 млн грн ежемесячно. То есть вдвое больше, чем получает на своей должности президент США Дональд Трамп.

Как рассказал "Апострофу" собеседник издания, присутствовавший на мероприятии, в ходе встречи обсуждали вопрос огромных зарплат членов правительства. Однако все обошлось без лишних обвинений. "Кадровые или административные санкции решили не применять, но контроль над выплатами теперь будет осуществляться тщательнее", - рассказал один из нардепов.

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Впрочем, не обошлось без инцидентов. "Под эту встречу какие-то "доброжелатели" выложили аудиозаписи, явно нацеленные на дискредитацию Гончарука. Дубинский и Бужанский пытались накалить обстановку во время заседания и говорили о недоверии Гончаруку. Однако их поддержали лишь несколько нардепов", - рассказал нашему изданию один из нардепов.

Стоит отметить, что записи были опубликованы на YouTube. На них, в частности, премьер Алексей Гончарук, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова обсуждают не очень радужное состояние экономики страны и курс гривны.

Одна из главных зацепок, с помощью которой инициаторы "слива" надеялись поддеть Гончарука, являлось его высказывание о Зеленском как о "президенте, у которого примитивное понимание экономики". Позже появилась еще одна запись в таком же духе. В целом ряде СМИ появился вброс о том, что Гончарук уже якобы в связи с этим скандалом написал заявление об отставке. Впрочем, сразу несколько информированных источников подчеркнули, что на самом деле никакого заявления Гончарук не написал. Позже соответствующее заявление по этому поводу сделали и в пресс-службе премьера. "Президент ничего оскорбительного в разговоре с аудиозаписей не увидел и считает это накатом врагов, поэтому менять Гончарука на этом этапе не хочет и не будет", - отметил источник из Офиса президента.

Тем не менее, старт политического сезона явно стал холодным душем и для Офиса президента, и для Кабмина. Целый ряд медиа-скандалов, в которых фигурировали первые лица государства за первые две недели нового года, провал амбиционных планов по голосованиям в Верховной Раде – все это свидетельствует о том, что на протяжении всего 2020 года власть будет находится в крайне непростой, если не сказать – экстремальной ситуации. Если к этому добавить внутренние конфликты внутри команды Зеленского и жесткую внутривидовую борьбу за ряд главных кресел в стране – главы Офиса президента, спикера Верховной Рады и премьер-министра – стоит уже в ближайшее время ожидать новых захватывающих информационных провокаций.